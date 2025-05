Alegrete| Veículos colidem em rotatória nas imediações do CSU

Share on Email

A colisão envolveu dois veículos: um Toyota Corolla e um Ford Ecosport.

De acordo com informações apuradas no local, o Toyota Corolla trafegava pela Avenida Gentil Carlesso no sentido bairro-centro e era conduzido por uma mulher que estava acompanhada por outro adulto e uma criança. O Ford Ecosport seguia pela Avenida Tiarajú, sentido centro-bairro, conduzido por um homem.

Segundo relatos preliminares, o acidente teria sido ocasionado pelo não cumprimento da sinalização de “pare” por parte da condutora do Corolla, que teria avançado a preferencial no momento em que o Ecosport circulava pela rotatória.

Apesar do impacto, não houve feridos e a Guarda Municipal foi acionada.