Alegrete| Vendedor das lojas Becker morre aos 54 anos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Ele passou mal durante a madrugada em sua residência e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Gilson trabalhava há mais de oito anos nas Lojas Becker. Iniciou suas atividades na unidade da rua Venâncio Aires e, posteriormente, passou a integrar a equipe da loja localizada na praça General Osório. A esposa dele, Maria Eva dos Santos Dorneles, também atua na empresa, no setor de serviços gerais.

Colegas de trabalho relataram que Gilson era conhecido por seu bom relacionamento com a equipe e destacaram a convivência harmoniosa no ambiente profissional. Segundo eles, não havia tempo ruim ao lado dele, e seu perfil extrovertido e brincalhão era uma constante no ambiente profissional.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Conforme relato, o casal fazia parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e planejava oficializar o casamento na igreja, neste próximo sábado.

As últimas homenagens a Gilson serão realizadas pela Funerária Angelos.