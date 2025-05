Alegrete| Vigília pela Vida das Mulheres une várias entidades em defesa da causa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Vigília pela Vida das Mulheres foi um ato que ocorreu em todo o Rio Grande do Sul nesta data, e que buscou ocupar espaços e reivindicar políticas públicas concretas que visem defender e proteger as mulheres.





A ação em Alegrete foi organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, OAB, Ong Amoras e a Procuradoria Especial da Mulher. A atividade ocorreu na frente do Legislativo e contou com a presença de diversas instituições e autoridades, como a Procuradora da Mulher, vereadora Firmina Soares; sindicatos; servidoras públicas; vereador Gilmar Martins; vereador João Monteiro; assessoria de vereadores; autoridades femininas; conselhos; entre outras, que por meio de cartazes e velas pediram o fim da violência contra a mulher.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Com o crescimento dos casos de feminicídio no Estado, a ação foi uma forma de dar visibilidade, provocar a reflexão e mobilizar a luta coletiva com o objetivo de combater a violência contra a mulher.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A partir dessas iniciativas, que a Câmara Municipal de Alegrete reafirma seu compromisso em apoiar ações, atividades e também propor e cobrar políticas públicas para as mulheres.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Fonte : Assessoria da Câmara de Vereadores