A violência contra a mulher segue sendo motivo de preocupação em Alegrete. De acordo com os Indicadores da Violência Contra a Mulher – Lei Maria da Penha, divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS), o município registrou 28 ocorrências de crimes contra mulheres durante outubro de 2026.

O número representa um aumento de 16,67% na comparação com outubro de 2025, quando foram contabilizados 24 registros. Em números absolutos, são quatro ocorrências a mais em um intervalo de um ano.

Entre os dados de outubro deste ano, chama a atenção o registro do primeiro feminicídio de 2026 em Alegrete, além da terceira tentativa de feminicídio registrada no município ao longo do ano.

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No detalhamento das ocorrências de outubro, foram contabilizados 16 casos de ameaça, nove registros de lesão corporal enquadrados na Lei Maria da Penha, um crime de estupro, um feminicídio e uma tentativa de feminicídio.

Três tentativas de feminicídio em 2026

Além do feminicídio registrado em outubro, Alegrete contabilizou três tentativas de feminicídio ao longo de 2026. Os registros ocorreram nos meses de abril, agosto e outubro, demonstrando a gravidade da violência enfrentada por mulheres no município.

Outro dado que merece atenção é o número de estupros. Somente nos primeiros 11 meses de 2026, Alegrete já contabiliza 13 ocorrências desse tipo de crime.

Na comparação com o mês de setembro de 2026, quando Alegrete registrou 25 ocorrências de violência contra mulheres, outubro também apresentou crescimento. Foram três registros a mais, o que representa um aumento de 12% em apenas um mês.

Violência contra a mulher exige atenção permanente

Os números reforçam a importância das políticas públicas de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, assim como da atuação da rede de proteção e do incentivo às denúncias.

A violência doméstica pode se manifestar de diferentes formas, incluindo agressões físicas, ameaças, violência psicológica, sexual e patrimonial. Muitas vezes, os episódios começam com comportamentos de controle, intimidação e intimidação emocional, podendo evoluir para situações de maior gravidade.

Os indicadores utilizados nesta reportagem são disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, por meio de sua página oficial, com atualização mensal, permitindo acompanhar a evolução dos registros de violência contra a mulher nos municípios gaúchos.

Os dados de Alegrete demonstram que o enfrentamento à violência de gênero continua sendo um desafio e exige atenção das autoridades, dos órgãos de segurança e de toda a sociedade.

Os números para pedir ajuda, auxílio ou denúncia são:

180 – Central de Atendimento à Mulher

190 – Brigada Militar

55-99651 3166 Ong Amoras

3961 1123 Creas

3422 4783 Ministério Público

3421 2521 Defensoria Pública