Alegrete virou ponto de partida de uma trajetória que hoje inspira no RS

Natural de Alegrete, Leonardo carrega com orgulho suas raízes e os ensinamentos recebidos na terra natal. Recentemente, foi convidado pela professora Caroline Poles para palestrar no SENAC de Passo Fundo, em uma turma de pós-graduação em Técnico em Enfermagem do Trabalho. Na ocasião, compartilhou sua trajetória, experiências profissionais e a rotina na área de saúde ocupacional.

Durante a palestra, destacou que tudo teve início em Alegrete. Foi a formação como Técnico em Enfermagem na URCAMP que abriu inúmeras portas ao longo de sua jornada profissional. A partir daí, teve a oportunidade de morar em diferentes estados do Brasil, como Santa Catarina e São Paulo, além de atuar profissionalmente no Paraná. Cada cidade, empresa e desafio contribuíram para seu crescimento profissional e evolução pessoal.

Saindo do interior com muitos sonhos e a vontade de construir uma carreira sólida, encontrou oportunidades que o levaram a vivenciar novas realidades, trabalhar com equipes multidisciplinares e atuar em grandes empresas, sempre mantendo consigo os valores aprendidos em Alegrete: humildade, dedicação, respeito e compromisso com o próximo.

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Ele destaca que compartilhar sua trajetória com futuros profissionais foi um momento de grande emoção, ao mostrar que um jovem do interior pode conquistar espaço, crescer profissionalmente e alcançar objetivos por meio da educação e do trabalho.

Leonardo também reforça sua gratidão à família, aos professores e à cidade de Alegrete, que considera o alicerce de toda a sua caminhada. “Se hoje consigo inspirar outras pessoas, é porque um dia também fui inspirado por aqueles que acreditaram em mim”, afirmou.

A Enfermagem, segundo ele, transformou sua vida. Mais do que uma profissão, proporcionou crescimento, aprendizado, amizades, experiências inesquecíveis e a oportunidade de conhecer diferentes lugares e culturas — sempre tendo Alegrete como ponto de partida.

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O relato integra o quadro Saudade do Alegrete, que reúne histórias de alegretenses desgarrados, que vivem fora, mas mantêm viva a ligação com suas origens. A proposta valoriza trajetórias inspiradoras e o vínculo afetivo com a terra natal.

Quem desejar participar do quadro pode entrar em contato pelo WhatsApp: 55 99928-7002 (Flaviane).