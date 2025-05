Alegrete| Visitas ao Cemitério Municipal também marcam o Dia das Mães

Algumas famílias compareceram para prestar homenagens, levar flores e fazer orações diante dos túmulos de mães e familiares falecidos.

Em conversa com vendedores de flores que estavam nas proximidades do cemitério, foi relatado que até aquele momento, 10h, o movimento permanecia discreto. “Ontem foi bem expressivo, mas hoje está mais calmo”, comentou uma das vendedoras, que atua há anos no local durante datas comemorativas.

Funcionários do cemitério também observaram uma mudança no perfil das visitas. De acordo com eles, o número de pessoas que comparecem ao local em datas como esta tem diminuído nos últimos anos. “Depois da pandemia, notamos que o movimento caiu bastante. Antigamente era bem mais intenso”, destacou um dos trabalhadores.

Durante a manhã, foi possível observar algumas famílias reunidas, silenciosas, em frente aos jazigos. Em muitos casos, além das homenagens, havia também um sentimento de introspecção e memória. A aposentada Elizete Guerra esteve acompanhada do esposo. Ela contou que além da visita no domingo, compareceu ao cemitério durante a semana para realizar a limpeza do túmulo da mãe, falecida no ano passado.

Outros visitantes relataram sentimentos de saudade e vazio. Ronaldo da Cruz, por exemplo, contou que este é o primeiro Dia das Mães sem a presença da mãe, que morreu há pouco mais de três meses em decorrência de um infarto. “Ela gostava de reunir todos os filhos, fazer aquele churrasco em casa. Hoje está sendo um dia difícil, mas estar aqui também é uma forma de lembrar dela com carinho”, afirmou.