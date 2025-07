Alegrete vive noite de rock no Clube Casino

A festa foi marcada por um ambiente vibrante e nostálgico, reforçando a paixão local pelo rock clássico.

A abertura ficou a cargo das bandas alegretenses Os Aztecas e Blackstone, que animaram o público com interpretações enérgicas de clássicos do rock brasileiro e internacional.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A noite atingiu o seu auge com a atuação da banda Tenente Cascavel, formada por ex-integrantes das míticas TNT e Cascavelletes, verdadeiros ícones do rock gaúcho.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Durante o evento, foi feito o lançamento oficial do FAC – Festival Alegretense da Canção 2025, numa apresentação conduzida por Cláudia Rizzatti, Diretora do Sesc Alegrete, acompanhada pelo Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rodrigo Guterres, e pelo Prefeito Municipal, Jesse Trindade. Na ocasião, foi também anunciado o grande homenageado da próxima edição do festival: o tecladista Caca Duarte, reconhecido pelo seu contributo à música local.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Com organização do Sesc Alegrete, Prefeitura Municipal e Oficina do Som, o evento teve um caráter solidário, com a entrada simbólica mediante a entrega de um livro literário, que será posteriormente destinado a projetos de promoção da leitura na cidade.

Fotos: Katiúscia Oliveira