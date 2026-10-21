Alegrete|Chuva com trovoadas na sexta e no sábado, véspera do 2º turno

Alegrete deve ter chuva com trovoadas na quinta (22/10) e na sexta (23/10), e ainda chuva isolada no sábado (24/10), véspera do segundo turno das eleições, que ocorre no domingo (25/10). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vai até sábado; o domingo ainda não aparece nela.
Previsão do Inmet para Alegrete
|Dia
|Tempo
|Mínima
|Máxima
|Terça, 20/10
|Muitas nuvens
|8°C
|25°C
|Quarta, 21/10
|Muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e pancadas à tarde
|11°C
|22°C
|Quinta, 22/10
|Nublado, com pancadas de chuva e trovoadas
|14°C
|22°C
|Sexta, 23/10
|Nublado, com pancadas de chuva e trovoadas
|18°C
|21°C
|Sábado, 24/10
|Muitas nuvens, com chuva isolada; vento moderado de sul-sudoeste
|13°C
|23°C
A umidade do ar fica alta nos dias de chuva, entre 80% e 100% na quinta e entre 90% e 100% na sexta. O vento sopra de leste na maior parte da semana e muda para sul-sudoeste no sábado.
O que isso muda para quem vai votar
O Inmet não divulgou ainda a previsão para o domingo, dia do segundo turno. Quem pretende votar na zona rural ou depender de estradas de chão deve acompanhar as atualizações, porque a chuva de sexta e sábado pode deixar trechos escorregadios. O transporte gratuito para eleitores no segundo turno já foi anunciado para o Rio Grande do Sul.
Outras previsões para a semana, de fontes diferentes, estão em Após dias de sol entre nuvens, chuva deve marcar a segunda metade da semana em Alegrete. As previsões mudam com frequência, e os números do Inmet podem divergir dos de outros serviços.
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), previsão para Alegrete consultada em 20/10/2026.
Seja o primeiro a comentar