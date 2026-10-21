Alegrete|Chuva com trovoadas na sexta e no sábado, véspera do 2º turno

Alegrete deve ter chuva com trovoadas na quinta (22/10) e na sexta (23/10), e ainda chuva isolada no sábado (24/10), véspera do segundo turno das eleições, que ocorre no domingo (25/10). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vai até sábado; o domingo ainda não aparece nela.

Previsão do Inmet para Alegrete

Dia Tempo Mínima Máxima Terça, 20/10 Muitas nuvens 8°C 25°C Quarta, 21/10 Muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e pancadas à tarde 11°C 22°C Quinta, 22/10 Nublado, com pancadas de chuva e trovoadas 14°C 22°C Sexta, 23/10 Nublado, com pancadas de chuva e trovoadas 18°C 21°C Sábado, 24/10 Muitas nuvens, com chuva isolada; vento moderado de sul-sudoeste 13°C 23°C

A umidade do ar fica alta nos dias de chuva, entre 80% e 100% na quinta e entre 90% e 100% na sexta. O vento sopra de leste na maior parte da semana e muda para sul-sudoeste no sábado.

O que isso muda para quem vai votar

O Inmet não divulgou ainda a previsão para o domingo, dia do segundo turno. Quem pretende votar na zona rural ou depender de estradas de chão deve acompanhar as atualizações, porque a chuva de sexta e sábado pode deixar trechos escorregadios. O transporte gratuito para eleitores no segundo turno já foi anunciado para o Rio Grande do Sul.

Outras previsões para a semana, de fontes diferentes, estão em Após dias de sol entre nuvens, chuva deve marcar a segunda metade da semana em Alegrete. As previsões mudam com frequência, e os números do Inmet podem divergir dos de outros serviços.

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), previsão para Alegrete consultada em 20/10/2026.