Alegretense assume Casa Civil do Governo Eduardo Leite

O governador eleito, Eduardo Leite anunciou na terça-feira (6) a recondução do atual chefe da Casa Civil, Artur Lemos, para o mesmo cargo a partir de 2023. O anúncio abriu a temporada de nomeações para o próximo secretariado, que deve continuar com a indicações de novos nomes na próxima semana.

Ele é alegretense e , novamente vai ser chefe da Casa Civil do Governador Eduardo Leite reeleito no RS.

“A Casa Civil é uma posição que exige capacidade técnica e política, o que o Artur já demonstrou nos últimos anos. Projetamos uma pauta legislativa menos polêmica, comparada aos últimos anos, mas para o novo ciclo de governo temos também a necessidade de ajustes estruturais e a melhoria da performance do governo. O Artur nos ajudará a cumprir esta pauta”, disse Leite em entrevista coletiva.

Arthur Lemos chefe da Casa Civil

O governador eleito disse que começou a montagem do secretariado pela Casa Civil em função do papel de coordenação política que o cargo demanda.

“O anúncio de que ele segue na estrutura do governo lhe dá o empoderamento necessário, em meu nome e em nome do novo governo, para poder aprofundar conversas com os outros partidos políticos na direção de virem pela frente os próximos anúncios”, disse.

Já Lemos afirmou que o “próximo ciclo” permitirá fazer ajustes a partir de erros e acertos que foram identificados na atual gestão, que começou com Leite e teve continuidade com o atual governador Ranolfo Vieira Júnior.

“Na Casa Civil, teremos uma ampliação da atuação política para além do relacionamento direto com a Assembleia, com os demais poderes e instituições, para que a gente consiga atingir o fim de levar o resultado à população, levando melhores políticas públicas à sociedade”, disse Lemos.

Chefe da Casa Civil desde 2021, Artur Lemos foi secretário de Minas e Energia no governo de José Ivo Sartori entre 2017 a abril de 2018. De 2019 a 2020, atuou como secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul.

A equipe de transição projeta que outros nomes sejam apresentados na semana que vem, quando o novo governo deve encaminhar à Assembleia Legislativa os projetos de reestruturação administrativa. “Estamos revisando a estrutura. Depois, vamos definir as pessoas que irão nos acompanhar no próximo ciclo de governo”, disse Leite.

Com informações da página do Governador Eduardo Leite