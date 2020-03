Alegretense assume equipe do futsal catarinense para disputa da Liga 2020

A equipe da Associação São Carlos de Futsal(ASCF) segue preparação para a disputada da Série Bronze na Liga Catarinense de Futsal. Na última terça-feira (17), o elenco foi apresentado oficialmente com a presença de um alegretense no comando técnico da equipe.

O alegretense que está a frente dos trabalhos da equipe catarinense e Zeca Vaucher. O novo treinador da São Carlos que pela primeira vez irá disputar a liga catarinense na Série Bronze.

Zeca (de boné), na apresentação da equipe são-carlense na Liga catarinense

O elenco que trabalha desde fevereiro foi apresentado oficialmente na noite de terça-feira (17), no CTG Amigos da Querência. O evento destacou o grupo de atletas, comissão técnica, patrocinadores e os novos uniformes da Associação São Carlos de Futsal – ASCF.

Com presença de bom público, a noite marcou mais um capítulo da recente história da Associação, criada em 2020.

A ASCF segue se preparando para a disputa da Liga Catarinense Série Bronze. A competição deveria iniciar no próximo sábado (21), mas a rodada de abertura foi suspensa por conta da pandemia de coronavírus.

De acordo com o alegretense Zeca, o grupo seguirá os trabalhos visando a Taça RCO, primeira competição oficial da equipe no ano e também a preparação para a Liga Catarinense de Futsal, no qual a equipe faz sua estreia nesta temporada.

O alegretense reside em São Carlos, onde desenvolve um bom trabalho, inclusive atuando por equipes do município e aceitou o desafio de comandar a São Carlos nas competições 2020, na categoria adulto. O projeto da ASCF é audacioso, em 2021 a promessa é de disputar nas demais categorias.