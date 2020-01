Alegretense Cleberson defende o Cruzeiro na Copa Santiago

O alegretense Cleberson Mendes Oribes, entra em campo nesta segunda-feira (13), pela 32ª Copa Santiago de Futebol Juvenil. Depois de atuar na Copa do Brasil Sub-17, pelo Tubarão, Cleberson vai defender o time gaúcho na competição sub-17.

Guri do Bairro Dr. Romário, é filho do casal Cleber Dos Santos Oribes e Arminda Mendes Oribes. Iniciou no futsal , disputou estaduais pela AJS , e jogou o EFIPAN em 2016, pelo Flamengo. Depois de atuar pelo Figueirense, ao ser aprovado numa avaliação em 2016, jogou o catarinense em 2017. No ano passado ele retornou para Alegrete, e imediatamente foi chamado para outra avaliação através do seu empresário. O técnico da categoria sub-17 do Tubarão, que já conhecia Cleberson aprovou o atleta para integrar o sub-17 do Clube Atlético.

Através do seu empresário e uma conversa com o pessoal do Cruzeiro, que já conhecia o futebol do alegretense, ele foi para Santiago, após encerrar a temporada em Tubarão.

O lateral direito integrou o grupo cruzeirense para Copa Santiago após as folgas do Natal, e hoje estreia pelo Cruzeiro numa prova de fogo. O adversário é o time do Palmeiras. O jogo inicia às 22h, no Estádio Alceu de Carvalho. A TVE anunciou a transmissão do jogo.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução