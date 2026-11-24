Coordenador e supervisor das categorias de base da equipe de Carlos Barbosa, profissional de Alegrete participa de mais uma conquista histórica: o tricampeonato consecutivo do Gauchão Sub-20, em ano de comemoração dos 50 anos da ACBF.

O nome de Alegrete também está presente em mais uma importante conquista do futsal gaúcho. O profissional alegretense Cristian Vaghetti, coordenador e supervisor das categorias de base da Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF), comemorou, no último sábado (21), mais um título estadual com a equipe Sub-20 do clube.

A Base Laranja conquistou o Gauchão Sub-20 ao vencer o União Parobé por 6 a 1, fora de casa, na partida de volta da grande final. Com o resultado, confirmou a superioridade na decisão, já que também havia vencido o primeiro confronto, disputado em Carlos Barbosa.

Os gols da vitória foram marcados por Vitinho, duas vezes, Maurício, João Pedro, Igor e Breno. A conquista representa o 12º título estadual da ACBF na categoria Sub-20 e o terceiro consecutivo, reafirmando a força do trabalho desenvolvido pelo clube na formação de jovens atletas.

A conquista tem um significado ainda mais especial por acontecer em 2026, ano em que a ACBF celebra seu cinquentenário.

Alegretense é peça importante no trabalho de formação

Por trás dos resultados expressivos da Base Laranja está também o trabalho de profissionais que atuam diariamente na formação esportiva e humana dos atletas. Entre eles está o alegretense Cristian Vaghetti, que exerce as funções de coordenador e supervisor das categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20, além de atuar como preparador de goleiros e integrar a comissão técnica nas competições oficiais.

A relação de Vaghetti com a ACBF vem de sua trajetória dentro das quadras. Ex-goleiro do próprio clube, ele defendeu a equipe principal e participou de conquistas importantes, entre elas o histórico hexacampeonato da Libertadores de Futsal, em 2019.

Hoje, em outra função, segue contribuindo para a história da instituição, agora com dedicação ao desenvolvimento das novas gerações do futsal.

Sob sua coordenação, as categorias de base vêm acumulando resultados expressivos. A temporada de 2025 foi encerrada com títulos em todas as categorias disputadas, enquanto em 2026 a equipe mantém sua hegemonia estadual com mais uma conquista do Sub-20.

Além do título coletivo, Cristian também recebeu o reconhecimento individual de melhor defesa da competição, valorizando o trabalho desenvolvido com os goleiros e todo o sistema defensivo da equipe.

Trabalho coletivo e formação de atletas

Após mais uma conquista, o alegretense destacou o nível da decisão, a importância do trabalho coletivo e o compromisso do clube com a formação de atletas.

“Mais uma vez decidimos o título contra uma grande equipe, os dois melhores times do estado. Foi uma grande final, uma baita atmosfera para valorizar nossa modalidade. Fizemos um grande jogo e conquistamos o título para coroar um ano de trabalho incansável de todos. Parabéns aos atletas, comissão técnica e diretoria. Agradeço às nossas famílias e ao nosso torcedor. Seguimos entregando resultado e formando atletas, dentro e fora das quadras”, destacou Vaghetti.

A declaração traduz a filosofia do trabalho desenvolvido na ACBF, que busca aliar resultados esportivos à formação de jovens, preparando atletas não apenas para os desafios das quadras, mas também para a vida.

Orgulho para Alegrete

A participação de Cristian Vaghetti em mais uma conquista expressiva da ACBF reforça a presença de profissionais alegretenses em projetos esportivos de destaque no Rio Grande do Sul e no Brasil.

Com uma trajetória que começou como goleiro e hoje se consolida na coordenação e formação de atletas, o alegretense segue construindo sua história em um dos clubes mais tradicionais do futsal brasileiro.

O 12º título estadual Sub-20, o terceiro consecutivo, é mais um capítulo de uma trajetória vitoriosa da ACBF e também motivo de orgulho para Alegrete, que tem um representante diretamente envolvido nesse trabalho de excelência.

O projeto ACBF – BASE – ANO 6 é desenvolvido com patrocínio da Tramontina e Rio Grande Seguros e Previdência, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte (Lei Federal nº 11.438/2006).

Fotos: ACBF