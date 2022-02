Alegretense, conhecido como “o milagre do leito 17”, descreve seu drama

A nova onda de Covid-19 e suas cepas provocou uma grande avalanche de novos casos. Neste ano, muito se atribui à vacina, as infecções estão ocorrendo com mais tranquilidade, sem intercorrências graves. Mas, há muitas histórias impactantes associadas com o vírus.

Uma das situações, chegou ao PAT através do alegretense Guilherme Soares, que atualmente reside em Porto Alegre.

Ele que saiu da terra Natal aos 12 anos, hoje, 17 anos depois, casado e proprietário de uma produtora de vídeo chamada SOU Produções Audiovisuais, narra sua saga ao passar pela infecção da Covid-19.

Em março de 2020, Guilherme foi diagnosticado com coronavírus e ficou em estado grave. Foram 32 dias na UTI, de um total de 42 dias de internação.

Ele recotda que foi entubado, fez traqueostomia e, por diversas vezes, foi desenganado pelos médicos. Quando saiu da UTI, havia perdido 20kg, praticamente somente de musculatura e, com isso, não caminhava e, não tinha forças nem mesmo para se alimentar sozinho.

“Contei a ajuda da minha família para passar por todos esses momentos. Sou muito grato a Deus que me devolveu a vida e me permitiu continuar cumprindo meu propósito na Terra. Foram dias muito difíceis, precisei reaprender muitas coisas, mas hoje estou 100% recuperado e não fiquei com sequelas. Sou conhecido no hospital e por onde passo como “O Milagre do Leito 17”.

Contei com a oração de pessoas de toda parte do mundo e os próprios médicos falam que sou um milagre” – descreveu.

Quando saiu de Alegrete foi para se preparar para ser pastor e cuidar de pessoas.” Tenho feito isso desde então e sou realizado por cumprir minha missão de vida. O que mais sinto saudades do baita chão é da minha família e de comer uma linguiça com queijo que só tem aí”- salienta.

O alegretense disse que, com tudo que viveu, aprendeu que o hoje é um grande presente e que não pode ser desperdiçado.