Alegretense conquista três medalhas em competição internacional de mountain bike na Argentina

O ciclista alegretense Sérgio Soares Cruz foi um dos grandes destaques do Mar del Plata Bikefest 2026, realizado entre os dias 13 e 15 de novembro, na região da Laguna de los Padres, em Mar del Plata, na Argentina. Representando o Brasil, o atleta, atualmente radicado em Caxias do Sul, encerrou sua participação na competição internacional com um expressivo resultado: três medalhas, sendo duas de prata e uma de bronze.

A competição reuniu atletas de alto nível técnico de diversos países da América do Sul, com disputas válidas pelos campeonatos Pan-Americano e Ibero-Americano de mountain bike, em diferentes modalidades, como XCO, XCC, XCM, Gravel, Máster e Infantil.

Na sexta-feira (13), Sérgio entrou em ação na prova de Cross Country Olímpico (XCO), na categoria Master B1. A modalidade exige dos competidores resistência, técnica e habilidade para superar obstáculos naturais, subidas, descidas e trechos de grande dificuldade ao longo do percurso.

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Em uma disputa bastante exigente e de elevado nível técnico, o brasileiro teve excelente desempenho e conquistou a medalha de prata, garantindo o título de vice-campeão pan-americano de XCO. O primeiro lugar ficou com o argentino Lucho Carraccioli, enquanto Sérgio Soares Cruz assegurou a segunda colocação, seguido pelo também brasileiro Diego Ortiz Vicenti.

O alegretense voltou às pistas no domingo (15), desta vez para encarar a prova de maratona do mountain bike (XCM). O desafio exigiu ainda mais dos atletas, com um percurso marcado por muito barro e trilhas técnicas, que colocaram à prova a resistência física e a capacidade de superação dos competidores.

Mais uma vez, Sérgio mostrou sua força e determinação, cruzando a linha de chegada na terceira colocação e conquistando a medalha de bronze pan-americana na modalidade. O argentino Christian Spamer, natural de Córdoba, ficou com o primeiro lugar, seguido pelo compatriota Gonzalo Trotta, de Buenos Aires.

Além dos resultados nas provas, o ciclista também garantiu a medalha de prata no Campeonato Ibero-Americano de XCO, ampliando sua coleção de conquistas na competição.

Três medalhas e uma grande conquista para o esporte alegretense

Com duas medalhas de prata e uma de bronze, Sérgio Soares Cruz encerrou sua participação na Argentina com um resultado de destaque no cenário internacional do mountain bike:

Prata: vice-campeão Pan-Americano de XCO;

vice-campeão Pan-Americano de XCO; Prata: vice-campeão Ibero-Americano de XCO;

vice-campeão Ibero-Americano de XCO; Bronze: terceiro colocado Pan-Americano de XCM (maratona).

Os resultados representam não apenas uma importante conquista pessoal para o atleta, mas também motivo de orgulho para Alegrete e para o ciclismo brasileiro. Mesmo residindo atualmente em Caxias do Sul, Sérgio leva consigo suas raízes alegretenses e demonstra, nas pistas internacionais, o talento, a dedicação e a garra dos atletas da região.

Uma participação marcada pela superação, pela competitividade e por três pódios internacionais, consolidando o nome de Sérgio Soares Cruz entre os destaques brasileiros da categoria Master B1. Na equipe brasileira, outro destaque foi o atleta de Dom Pedrito Martcelo Bendlin Leon que trouxe duas pratas. Vice no XCM e segundo no XCC (cross country).