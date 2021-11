Alegretense conta a emoção de seu encontro no camarim de Marília Mendonça no show em Santa Maria

A alegrense Luan Severo iniciou a cantar com 18 anos no programa ídolos do SBT em São Paulo, sempre foi fã da Marília Mendonça que partiu precocemente aos 26 anos.

A sua trajetória é inspirada na cantora de Goiás que é exemplo para milhares de mulheres no país- as valorizava e representava essa gigantesca população país afora.

Luana foi a única a entrar no camarim depois de um show de Marília em Santa Maria em 2019. Grávida de cinco meses, ela fez uma verdadeira peregrinação até ser recebida pela cantora que também estava grávida. – Eu tinha acesso aos camarotes vip, mas eu queria ficar na frente do palco e cheguei às 6h para esperar até à noite. Com sede e fome, conversei sem saber com o assessor pessoal dela que avisou a cantora enquanto cantava que uma menina de Alegrete fez um grande sacrifício para estar ali. Parecia um sonho eu estar junto da minha maior inspiração.

Luana Severo aos 34 anos diz que ainda está muito abalada com a morte de quem considerava a grande voz do Brasil, e aprendeu muito com ela e afirmou que enquanto puder sua voz e suas músicas não serão esquecidas.