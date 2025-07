Alegretense corre 123 km em Ultramaratona na Argentina e traz o vice para o Brasil

O alegretense Luciano Moreira radicado em Santa Maria foi o vice campeão das 12 horas da Ultramaratona Internacional de Formosa, na Argentina.

Ele conseguiu correr 123,1 km nas 12 horas de prova. O evento realizado na cidade argentina no último fim de semana reuniu cerca de 280 super atletas de várias nacionalidades.

Em meio à intensa preparação para a Spartathlon, Luciano optou em correr as 12 horas da Ultramaratona Internacional de Formosa, na Argentina, como um grande teste — um verdadeiro termômetro para avaliar sua condição antes dos desafios da mítica corrida grega.

O resultado superou todas as expectativas do alegretense. Foi o vice-campeão da Ultramaratona com 123,1 km (resultado oficial) — 125,78 km no seu relógio.

“Foram condições extremamente desafiadoras: correr toda noite e madrugada, tendo tempestades, chuvas torrenciais, ventos e frio. Mas algo fez toda a diferença: o apoio incondicional de todos os presentes — atletas, público e amigos. Cada palavra de incentivo e cada grito de torcida me deram forças para manter o ritmo até o último minuto, com a certeza de que eu não estava sozinho”, resumiu o ultramaratonista.

“Gratidão ao meu fiel staff Lenilson, ao nosso time de patrocinadores e apoiadores e aos amigos que seguem firmes conosco. Hoje sigo cada vez mais confiante rumo ao grande objetivo: a Spartathlon”, destaca Moreira.

Aos 54 anos, ele se prepara para um dos maiores desafios de sua carreira como ultramaratonista: a Spartathlon, corrida de 246 quilômetros entre Atenas e Esparta, na Grécia. Reconhecida mundialmente por sua exigência física e mental extrema, a prova recria o percurso realizado pelo soldado grego Pheidippides em 459 a.C., quando correu para pedir auxílio ao exército espartano antes da batalha de Maratona contra os persas.

A Spartathlon tem um tempo limite de 36 horas para ser completada. O percurso finaliza na estátua do Rei Leônidas, em Esparta, e a prova é considerada uma das corridas mais desafiadoras do mundo, exigindo comprometimento, resiliência, foco e determinação.

Além da preparação física e mental, Luciano busca recursos para viabilizar sua participação na prova, que acontece ainda este ano. O atleta estima um custo de R$ 20 mil para cobrir despesas com passagens aéreas, hospedagem, alimentação, seguro viagem e locação de veículo para apoio durante as 36 horas de corrida.

Para arrecadar o valor necessário, foi criada uma campanha online por meio da plataforma Vakinha (https://www.vakinha.com.br/5618728) e também está sendo comercializada uma camiseta oficial do projeto.

“Estamos buscando patrocinadores e apoiadores que entendam que patrocinar este projeto Grécia é mais do que patrocinar um atleta: é investir em um exemplo vivo de que o cuidado com o corpo e a mente, aliado à persistência, pode levar um ser humano a lugares extraordinários”, afirmou.