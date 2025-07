Alegretense corre em busca de apoio para ultramaratona histórica na Grécia

Share on Email

O alegretense Luciano Moreira dos Santos, de 54 anos, atualmente residente em Santa Maria, se prepara para um dos maiores desafios de sua carreira como ultramaratonista: a Spartathlon, corrida de 246 quilômetros entre Atenas e Esparta, na Grécia. Reconhecida mundialmente por sua exigência física e mental extrema, a prova recria o percurso realizado pelo soldado grego Pheidippides em 459 a.C., quando correu para pedir auxílio ao exército espartano antes da batalha de Maratona contra os persas.

Luciano construiu ao longo dos anos uma trajetória de destaque nas ultramaratonas brasileiras e internacionais. Em 2023, conquistou o 6º lugar geral no ranking brasileiro de provas de 12 horas e o 22º lugar no ranking mundial na faixa etária dos 50 aos 54 anos, que reúne 475 atletas.

Em 2024, o alegretense alcançou o índice necessário para participar da Spartathlon ao vencer a prova de 24 horas em Criciúma, completando 211,5 quilômetros – superando com folga o índice mínimo exigido de 180 quilômetros. “Após ter sido sorteado para uma das 161 vagas, entre 805 atletas no mundo, tenho me dedicado ao máximo e mantido a disciplina nos treinamentos para este desafio, que representa o ápice da minha carreira”, destacou.

A Spartathlon tem um tempo limite de 36 horas para ser completada. O percurso finaliza na estátua do Rei Leônidas, em Esparta, e a prova é considerada uma das corridas mais desafiadoras do mundo, exigindo comprometimento, resiliência, foco e determinação.

Além da preparação física e mental, Luciano busca recursos para viabilizar sua participação na prova, que acontece ainda este ano. O atleta estima um custo de R$ 20 mil para cobrir despesas com passagens aéreas, hospedagem, alimentação, seguro viagem e locação de veículo para apoio durante as 36 horas de corrida.

Para arrecadar o valor necessário, foi criada uma campanha online por meio da plataforma Vakinha (https://www.vakinha.com.br/5618728) e também está sendo comercializada uma camiseta oficial do projeto. “Estamos buscando patrocinadores e apoiadores que entendam que patrocinar este projeto Grécia é mais do que patrocinar um atleta: é investir em um exemplo vivo de que o cuidado com o corpo e a mente, aliado à persistência, pode levar um ser humano a lugares extraordinários”, afirmou.

Neste sábado, Luciano realizará um super treino solidário em Alegrete. “Após falar com o organizador e ele sinalizar positivo, dizendo que eu poderia participar do treino deles e divulgar meu projeto, resolvi então mudar o treino para o Villa Green Burger, às 16h. Será uma grande festa, onde poderei rever amigos, formar novas amizades e divulgar e explicar meu projeto Grécia.”

Luciano também faz questão de destacar o papel fundamental do seu amigo e fiel companheiro de jornada, Lenilson Gomes da Penha, a quem chama de “Staff de Ouro”. “Em provas de longa distância, o apoio vai muito além de entregar água ou alimento: é presença, auxílio na estratégia e força nos momentos mais difíceis. Em cada treino, em cada desafio, ele esteve ao meu lado, garantindo que eu pudesse focar apenas em correr. Seu comprometimento e dedicação silenciosa fizeram toda a diferença — e quando eu o convidei para ir à Grécia e ele disse ‘estou contigo’, fiquei muito feliz. Inclusive, seria injusto não convidá-lo, porque ele faz parte de cada conquista minha.”

Interessados em apoiar podem entrar em contato pelo telefone (55) 99196-8977 para mais informações.

“Esse é um sonho construído com muito esforço e toda ajuda – de qualquer valor – faz a diferença. Assim que sua doação for concluída, receba desde já meu mais sincero obrigado. Seu apoio faz toda a diferença”, concluiu Luciano.