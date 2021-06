Alegretense cria canal no YouTube para falar de esperança e fé

Compartilhe















Em momentos difíceis, de dor, sofrimento, perda, muitas vezes, se recorre à religião para buscar o entendimento das situações. Na fé, as pessoas encontram amparo, explicações e até mesmo soluções. Com o intuito de trazer conforto e um pouco de esperança em meio ao caos vivido no mundo, em função da pandemia da Covid-19, a alegretense Amanda Lucas de 35 anos, mãe do Vitor e Vinícios, criou um canal no youtube.

Ela pontua que a inspiração para o canal, é Jesus, o amor de Cristo que a motiva. Por tudo que Ele faz em sua vida, a forma de agradecê-lo é falando dEle – acrescenta. Dentre os temas abordados estão: histórias bíblicas, da sua vida, indicações de livros de qualidade e temas motivacionais. Além de assuntos sobre relacionamento com Deus e com as pessoas, educação de filhos, namoro e amor próprio.

Em entrevista com Amanda, ela ressaltou que o propósito do canal é levar esperança, compartilhar experiências vividas e de uma forma simples de revelar o agir de Deus na vida de cada pessoa.

“Estamos passando por dias de lutas intensas, conflitos internos e muitas dúvidas nos perseguem, porém, Deus é a resposta para todas as nossas inquietações. Esse canal é um presente de Deus para mim, para que eu seja um instrumento, um canal de bênção na vida das pessoas, ali eu lembro que Deus está aqui, está com todos nós, pois Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, precisamos confiar nessa promessa. Deus revigora o cansado, fortalece o abatido, dá visão aos cegos, alimenta o faminto é luz em meio à escuridão e, por fim, é nossa a esperança presente” – cita.

Amanda comenta que nos últimos anos têm vivido momentos adversos, onde procura extrair o máximo do que Deus quer ensinar, e compartilha muitas dessas experiências nos vídeos, experiências que funcionaram com ela. “Tenho certeza que funcionará com as outras pessoas também. Ter um encontro com Deus é o primeiro passo para a vencer. Com Ele somos mais que vencedores, creia nisso e você e a sua casa serão salvos.

Ela acrescenta muitas mulheres se identificam com seus relatos diários e isso a faz ter cada vez mais estímulos para manter o canal e seguir levando palavras que possam auxiliar para que elas busquem o autoconhecimento e maneiras de superarem desafios do dia-a-dia.

Meu verso preferido : Jeremias 29:11 – Porque Eu sei os pensamentos que tenho para vocês diz o Senhor, planos de fazê -los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar lhes esperança e um futuro”.

Aceito convites para palestrar e levar a mensagem em igrejas. Compartilho mensagem diárias em grupo do whatsApp. “Meditações diárias da Amandinha” – pelo contato – 55 99706-9943.

Abaixo o link do canal

https://www.youtube.com/channel/UCHOYClc4UDkjRjcaU4yGaig

https://www.instagram.com/amandinhalucass/