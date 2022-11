Alegretense, da Seleção brasileira, embarca para o Catar em busca do hexa

O alegretense Cleber Márcio Serpa Xavier, embarca neste sábado (19), para Copa do Mundo do Catar. Auxiliar técnico da seleção, ele trabalha com Tite desde o Grêmio, no começo de 2001.

Desde lá, a afinidade é tanta que na última semana, o alegretense foi o técnico na maioria dos trabalhos realizado em Turim, no CT da Juventus, local que a comissão escolheu para apresentação dos jogadores convocados.

O filho da dona Ely ou “Preta”, como Clebinho carinhosamente chama sua mãe embarca com a delegação brasileira rumo à península arábica neste sábado, a partir das 10h30min (Brasília), enquanto a chegada está prevista para 17h15min (Brasília).

A reportagem do PAT conversou com o auxiliar técnico através de um aplicativo de mensagens. Clebinho como é carinhosamente chamado, falou dos trabalhos na Itália e sua expectativa para a competição.

O alegretense pai da pequena Nina e do Pedro é casado com a gaúcha Geórgia, sua torcida número pela conquista no Catar.

Pedro e Nina se divertindo num pós entrevista do pai

Solícito e extrovertido foi logo avisando que não tinha escalação titular ainda. Também pudera, o alegretense é o segundo técnico da seleção. Desde domingo (13), quando chegou na Itália cumpre um planejamento rigoroso de treinos e reuniões, sem faltar os feedbacks pós treinos.

Geórgia e Nina.

Na segunda-feira (13), com o grupo quase completo já foi a campo e ministrou conceitos de movimentos ofensivos e defensivos. Os atletas que haviam jogado nas suas ligas tiveram somente trabalho de recuperação, explica o professor.

Com um dia corrido, o alegretense acordava 7hs em Turim e só chegava no quarto do hotel próximo à meia-noite. Nos dois dias subsequente, Xavier orientou os trabalhos em campo, com auxílio de Matheus, filho de Tite e o ex-jogador César Sampaio. Tite ficava observando os movimentos dos atletas e fazia colocações pontuais.

Na quinta-feira (17), no coletivo em Turim, lá estava o alegretense entregando os coletes, embora despiste o time titular. Mas Cleber e Tite já esquematizaram os 11 titulares. Uma preocupação grande, é quanto ao desgaste físico dos jogadores. Clebinho salienta que há um cuidado específico com cada um. Cita exemplos de outras seleções que perderam jogadores importantes.

O alegretense explica que foram chamados 84 jogadores, destes, 50 tiveram mais participações e os 26 convocados foi fruto de uma observação ao longo deste ciclo de quatro anos.

A campanha invicta e soberana nas eliminatórias aliada aos amistosos com seleções que vão estar na copa, deixa o segundo técnico esperançoso. “A expectativa é alta. Muito forte pela confiança nestes atletas. Temos um grupo unido e ciente da importância desta copa”, resume.

Na sexta-feira (18), os jogadores da Seleção brasileira ganharam um dia de folga em Turim, após realizarem o último treino antes de viajar para o Catar, neste sábado (19). Ao contrário dos trabalhos realizados ao longo da semana, o técnico Tite resolveu adotar um tom mais misterioso ao mostrar somente os primeiros 15 minutos das atividades.

Mas Clebinho vai logo esclarecendo que o Tite é assim mesmo. O quinto treino da pentacampeã mundial em território italiano começou mais cedo, por volta das 7h (horário de Brasília). No entanto, a turma que vai em busca do hexa pode tirar o restante do dia de folga.

Aos 58 anos, o alegretense que mora na Zona Sul do Rio de Janeiro, não esquece suas raízes. Sempre que tem uma folga visita sua terra natal. Falante, Cleber Xavier, quase silenciou quando perguntei se em caso de conquista do hexa, teríamos a presença de Tite em Alegrete. “O Tite não vai a lugar algum, Ele é o cara mais caseiro que existe, mas eu vou perdendo ou ganhando”, brinca o alegretense.

Cleber com a filha Nina.

No Catar, Xavier e toda delegação brasileira ficará hospedada no Westin Doha Hotel & Spa, um luxuoso cinco estrelas na região central de Doha, e fará os treinos no estádio Grand Hamad, casa do Al Arabi. A partir de segunda-feira o foco é a Sérvia, onde Clebinho reiteira que o Brasil tem dois estilos de jogos diferentes e um como opção. Falta só o comandante maior acionar e lá estará Cleber Xavier, braço direito do Tite orientando e ajudando o Brasil em busca de mais uma taça.

Uma das favorita, o Brasil vai buscar o hexacampeonato no torneio, a Seleção, que está no Grupo G, também jogará contra Suíça (28 de novembro) e Camarões (2 de dezembro).

A Copa tem início no próximo domingo (20), no jogo de estreia entre os anfitriões e o Equador, às 13h (horário de Brasília).

Fotos: Lucas Figueiredo e reprodução