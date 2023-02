Alegretense de 13 anos desponta no atletismo no litoral norte

Ezequiel Dias De Oliveira, natural de Alegrete, atualmente residente em Arroio Do Sal, e pratica corrida há quase um ano.

No último domingo percorreu 2km pela categoria masculina, e ficou em 1° lugar na idade entre 11 e 13 anos, em Atlântida Sul, no município de Osório.

É preciso ter cuidado ao consumir alimentos no calor, diz Coordenador da Vigilância Sanitária

No ano de 2022, o atleta começou a participar da oficina de atletismo que faz parte do PROMEC (Projeto Multi Esportivo e Cultural), um iniciativa da Secretaria de educação, do município de Arroio Do Sal, que atende os alunos no contra turno escolar.



Os alunos da Oficina de Atletismo, coordenados pelo professor de Educação Física Elton Dias, já participaram de várias etapas do JERGS; Circuito Sesc de corridas, corridas de rua em várias cidades e até Campeonato Estadual Sub 14, com premiações como:



• 1 campeão e 1 vice-campeão da Final Estadual do JERGS 2022;

• 3 Campeões da etapa regional do JERGS 2022;

• Vários Campeões da etapa do litoral norte do JERGS.

• 2 Campeões de 2km do Circuito Sesc de corridas (2019 e 2023);

• 1 Vice-campeão dos 800 MTS Campeonato Estadual sub 14 de atletismo (2022)

Ezequiel é filho da alegretense Valerissa Dias Lopes, casada com Claudenir Lopes De Oliveira, natural do município de Bagé. Ele tem duas irmãs e saíram da terra natal em 2017, em busca de novas oportunidades, e de uma vida melhor – acrescentou.

Quase 24h depois, corpo de André Martins é retirado das ferragens de caminhão

” Comecei a pesquisar na internet sobre como era a corrida de atletas, aí me interessei e comecei a praticar. Me falaram que eu tinha jeito. Hoje treino umas quatro vezes na semana, percursos de 800 metros. Um dia quero ser atleta profissional”- projeta Ezequiel.