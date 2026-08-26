Alegretense de 17 anos ganha destaque no futsal gaúcho e avança para o mata-mata do Gauchão

Guilherme Garcia Santiago, que representa Fontoura Xavier nas competições, vive momento de afirmação no futsal e terá novos desafios pela frente.

Aos 17 anos, o alegretense Guilherme Garcia Santiago vem construindo seu espaço no futsal gaúcho e vivendo um dos momentos mais importantes de sua trajetória no esporte.

Natural de Alegrete, Guilherme atualmente representa o município de Fontoura Xavier nas competições e vem se destacando cada vez mais no cenário do futsal do Rio Grande do Sul. O bom desempenho ao longo da temporada ajudou a equipe a garantir uma vaga na fase de mata-mata do Gauchão de Futsal.

Agora, o desafio será contra a ASAF, de Santo Ângelo, em uma etapa decisiva da competição. Para o jovem atleta, chegar aos confrontos eliminatórios representa mais um passo em uma caminhada que começa a ganhar projeção dentro do futsal gaúcho.

Mesmo defendendo as cores de Fontoura Xavier, Guilherme mantém uma relação especial com Alegrete, cidade onde nasceu e onde construiu suas primeiras referências.

Aos 17 anos, o atleta busca aproveitar cada oportunidade para evoluir tecnicamente, ganhar experiência e conquistar seu espaço em um esporte marcado pela forte competitividade no Rio Grande do Sul.

E o próximo compromisso terá um significado ainda mais especial.

No dia 6 de setembro, Guilherme estará em Alegrete para disputar a final da Federação Gaúcha, na Arena Esporte e Lazer, representando Fontoura Xavier.

A competição colocará o jovem novamente diante de familiares, amigos e torcedores alegretenses que acompanham sua trajetória.

Para Guilherme, será uma oportunidade de defender as cores de sua atual equipe justamente na cidade onde nasceu.

Com a sequência de jogos decisivos, o atleta faz questão de convocar os alegretenses para acompanharem sua caminhada.

“Conto com a torcida de todos aí de Alegrete para mais uma etapa na minha caminhada”, destaca Guilherme.

Aos 17 anos, o alegretense começa a transformar dedicação e trabalho em resultados dentro das quadras. De um lado, a responsabilidade de representar Fontoura Xavier. Do outro, o orgulho de levar consigo o nome de Alegrete por onde passa.

Agora, Guilherme Garcia Santiago se prepara para dois desafios importantes: o mata-mata do Gauchão de Futsal, diante da ASAF, de Santo Ângelo, e a final da Federação Gaúcha, marcada para 6 de setembro, em Alegrete.