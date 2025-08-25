Alegretense de 21 anos conquista título nos 5 km da CTStarplus em Quaraí

O jovem atleta alegretense Samuel Felipe Postiguilhones Cunha, de 21 anos, brilhou neste domingo (24) ao conquistar a primeira colocação na prova dos 5 km da CTStarplus, competição realizada em Quaraí e que reuniu atletas de alto nível de toda a região.

Samuel, que treina há dois anos com dedicação e disciplina, representou Alegrete com orgulho e mostrou que sua rotina de treinos, realizados muitas vezes de forma solitária e com o apoio da namorada Renata Silva, está dando resultado.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

“Sabia que não seria fácil, era uma prova dura, com bastante subida, mas graças a Deus consegui encaixar um bom ritmo que me garantiu a primeira colocação. É uma honra enorme representar Alegrete de alguma forma”, destacou o campeão.

Com apenas 21 anos, Samuel já é considerado uma promessa do atletismo regional. Sua trajetória chama atenção pelo esforço pessoal e pela fé que o acompanha nos treinos e nas competições. Ao celebrar a conquista, ele reforçou uma mensagem que carrega como inspiração:

“Tudo posso naquele que me fortalece” (Filipenses 4:13).