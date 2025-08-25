Alegretense de 31 anos está desaparecido em Balneário Camboriú

A família de Marco Antônio Ferreira da Silva, de 31 anos, natural de Alegrete (RS), vive momentos de angústia. O jovem está desaparecido em Balneário Camboriú, Santa Catarina, há cerca de dois meses e meio, sem dar notícias aos familiares.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pelo pai, Marco foi para Santa Catarina há cerca de três anos, com o objetivo de trabalhar. Ele atuava em uma empresa de pinturas e, mesmo morando distante, mantinha contato frequente com a família em Alegrete.

Nos últimos meses, no entanto, o silêncio preocupa. O número de telefone celular que servia como referência não atende mais chamadas, e não há informações sobre o endereço em que ele residia.

"Ele sempre se comunicava conosco, por isso estamos muito preocupados. É muito estranho esse sumiço, porque nunca ficou tanto tempo sem dar notícias", relatou o pai, no registro policial.

A família reforça o apelo para que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Marco entre em contato. Caso o próprio alegretense esteja enfrentando dificuldades de comunicação, os familiares pedem que ele procure contato para tranquilizá-los.

Telefones para informações:

(55) 99993-9420

(55) 98456-9694

O caso segue sendo acompanhado pela família, que espera por notícias e conta com o apoio da comunidade para localizar Marco Antônio.