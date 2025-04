Alegretense, de 44 anos, morre em colisão na ERS-122 em Caxias do Sul

O alegretense estava a caminho de seu trabalho quando perdeu o controle do Chevrolet Corsa que dirigia na ERS-122, em Caxias do Sul, e se envolveu em uma colisão fatal.

O acidente ocorreu por volta das 21h20min, no km 78 da rodovia, nas proximidades da empresa Brasdiesel/Scania, no sentido Caxias do Sul-Farroupilha. Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), Vagner perdeu o controle do veículo, que saiu da pista, bateu no meio-fio e colidiu com força contra a mureta de proteção de uma torre de alta tensão.

A tragédia resultou na morte imediata, conforme constatado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foi acionada ao local. Um colega de trabalho de Vagner, que também era funcionário de uma empresa de segurança, foi o responsável pela identificação da vítima.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas, e a Delegacia de Trânsito de Caxias do Sul abriu investigação para apurar as causas que levaram à perda de controle do veículo.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer o que pode ter provocado a tragédia.

Fonte: Portal Leouve

Foto: Yago de Boni/Grupo RSCOM