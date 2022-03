Alegretense de coração, jovem advogado recebe Prêmio “Profissional de Sucesso do Rio Grande do Sul”

Reconhecimento é algo importante, pois valoriza o esforço de muito trabalho e dedicação.



E, quando acontece de forma surpreendente precisa ser compartilhado para motivar outras pessoas a continuarem na busca da realização dos seus sonhos, independente dos obstáculos que irão enfrentar.

Nesta edição, o destaque é para o jovem advogado Rafael Hundertmark de Oliveira titular do Escritório de Advocacia RHO Advogados.



Natural de Santa Maria, veio para Alegrete ainda com cinco anos de idade. Aqui estudou, formou-se em Direito na Urcamp/ Campus Alegrete. Uma paixão que norteou sua trajetória, mas jamais rompendo os laços com sua cidade natal.



E, no dia 19 de março de 2022, recebeu o Prêmio “Profissional de sucesso do Rio Grande do Sul 2021”. O evento foi promovido pela Lester Comunicação e Eventos, com a coordenação do jornalista Saul Júnior e ocorreu no Clube do Comércio de Porto Alegre, destacando profissionais das mais variadas áreas que marcam suas trajetórias de forma dedicada e competente no Estado do Rio Grande do Sul.



Na ocasião, acompanhado dos advogados associados, Dr. Alisson de Sales Rodrigues e Dra. Alessa Baialardi Ramos, o advogado Dr. Rafael Hundertmark de Oliveira agradeceu a honraria, ressaltando a surpresa com a indicação e a sua gratidão pelo evento, dedicando o prêmio aos seus familiares, à sua equipe e aos clientes do escritório, que possui notória atuação na região.



Durante o ano de 2021, o advogado Dr. Rafael Hundertmark de Oliveira recebeu outras 05 premiações, promovidas por diferentes empresas do Estado, através de pesquisa de opinião pública, indicando o referido profissional como 1º lugar.



O Escritório de Advocacia RHO Advogados está localizado na Rua General Neto, 124, centro, Alegrete – RS, atuando nas mais diversas áreas do direito, há nove anos. Atua também na cidade de Santa Maria e região, cujos números para contato são (55) 34213722 e (55) 996547735.