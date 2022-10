Alegretense ‘desgarrado’ escreve poemas inspirado pelo mundo espiritual

Espírita, ele traduz em poemas muitas mensagens que auxiliam inúmeras pessoas, assim como, são os poemas os responsáveis por sua inspiração ao externar o grande amor que sente por suas raízes.

Casado e pai de três filhos, há anos, saiu de Alegrete, e atualmente reside em Canoas. Entretanto, sempre que é possível retorna para ver amigos, familiares e demais conhecidos, o que o oportuniza a saciar um pouco da saudade que sente da querência.

Em relação ao espiritismo, o alegretense cita: como sempre dizemos, buscamos o espiritismo normalmente pela dor, raramente pelo amor. Comigo aconteceu também pela dor. Quando jovem, sonhava com o desencarne dos meus entes queridos antes de acontecerem — sonhei com

o do meu pai e com os do meu avô e avó paternos. Alguns anos depois, busquei o espiritismo devido a grave moléstia de um amigo e não mais abandonei a doutrina.

Taxistas estão asfixiados pela concorrência desleal, dizem motoristas de vários pontos



Com o tempo, fui aprendendo a me comunicar com Deus, com Jesus, com a minha amada mãe Maria de Nazaré e com meus mentores espirituais. Um dia, como se tivesse sido do nada, recebi de uma amada irmã espiritual um convite para postar preces em uma página espírita. E assim comecei a escrever.

A intuição vinha, eu escrevia. Foram tantas escritas que senti a necessidade de reuní-las neste livro. Não me considero o autor delas, devo todas aos mentores espirituais que me intuem a escrevê-las; estas pérolas de preces, que um capiau como eu, vindo dos rincões gaúchos, certamente não teria condições de verbalizar.” – assim, Mike Mike lançou Pérolas de Preces.

Em sua rede social, ele escreve inúmeras preces e também alguns poemas relacionados a Alegrete como este que postou em julho durante uma visita a sua terra natal:

Hoje estou no Alegrete No meio da minha gente Reminiscente lembrei Do saudoso Vô Artur Das histórias que contava De revoluções e ginetes… E num lampejo na mente Brotou esta inspiração Agradeço, Baita Chão! Devaneio de peão. Na penumbra do galpão Esquentando a invernia Crepita o fogo de chão Numa chucra sinfonia. No burburim da peonada Minha cabeça embaralha Reminiscentes batalhas Cavalos, lanças, espadas. Tempos entreverados Sob o toque do clarim Peões eram soldados Vida findava assim. Morte vinha num pontaço De lança ou adaga afiada De facão, num cimbronaço Vida perdida por nada. Bate o sino estridente No ambiente do galpão Alço o corpo num repente Acordo, saio dessa ilusão. Com o peito empantufado Aperto bem as chilenas Saio para fora fachudo Arrastando as nazarenas. E na forma a cavalhada Bem na frente do galpão Aguarda pela peonada Assim é a sina de peão. Ergo as vistas pro céu Bombeio e só vejo luz De Maria brilha o véu Luz e o amor de Jesus.

ou