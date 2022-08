Alegretense é assassinado em Porto Alegre

Na tarde da última segunda-feira(1°), o alegretense Vanderlei Dias Cardoso de 36 anos, deu entrada no hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, com ferimentos provocados por arma de fogo. Ele foi atendido, porém, não resistiu e faleceu – segundo informações da polícia.

Leia Mais: Comunidade escolar lamenta morte de ex-funcionária

Não há mais detalhes sobre quantos disparos o atingiram e a motivação do crime. Ainda conforme os policiais, Vanderlei estava registrado no Sistema Integrado da Polícia como foragido, por esse motivo, teria informado o nome do irmão, ao chegar no hospital.

O Corpo foi transladado para Alegrete. As últimas homenagens acontecem na Funerária Angelus, na rus Daltro Filho, 220, Centro. O sepultamento será às 17h desta quarta-feira(3), no Cemitério Público Municipal, em Alegrete.