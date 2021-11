Alegretense é campeão catarinense Sub-17 com o Criciúma

O Criciúma é o grande bicampeão do Campeonato Catarinense Sub-17. O Tigre assegurou o título estadual contra o Avaí na tarde do último sábado (20), no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Festa da gurizada do Criciúma

O sonho do alegretense Kaik Viçoza está cada vez mais perto de se concretizar. Não é para menos, em uma temporada ele já conquistou o título de campeão catarinense Sub-17.

Kaik com os pais, torcedores número 1 do craque

Considerado uma das apostas do time de Santa Catarina, o guri de Alegrete jogou em todos jogos do campeonato e também foi titular na disputa da Copa do Brasil. Kaik está no último ano do ensino médio e mora com a família em Criciúma, os pais Elaine Menine e Tiago Recoba dizem que foi um ano abençoado para o filho e nutrem a certeza da realização do sonho do filho em ser jogador de futebol profissional.

Kaik com pais, avós e a namorada

Os carvoeiros venceram a decisão pelo placar de 3 a 1, e nas penalidades, levantaram a taça de 2021 com a vitória por 3 a 2, com o goleiro Kauã Moroso defendendo duas cobranças. Os gols do Tricolor no tempo regulamentar foram marcados por Kauan Dal Moro, Kauan Freitas e Rayan.

No jogo de ida, disputado no estádio Heriberto Hülse, o Criciúma havia sido derrotado por 4 a 2 e precisava de dois gols de diferença para igualar o placar e levar a decisão para as penalidades. A vitória dos carvoeiros por 3 a 1 levou a partida para as penalidades, assegurando o título de campeão catarinense.

Essa foi a quinta final seguida da competição estadual que a categoria do Tigre disputou e segunda consecutiva, vencida em 2019. Em 2020 não houve Campeonato Catarinense por conta da pandemia do Covid-19.

O Campeonato Catarinense Sub-17 iniciou com sete equipes: Avaí, Barra, Brusque, Concórdia, Chapecoense, Criciúma e Hercílio Luz. A disputa ocorreu em turno único, classificando os quatro melhores para as semifinais, que foram disputadas em jogos de ida e volta, assim como as finais.

Kaik um dos destaques do Tigre

A campanha vitoriosa do Tigre iniciou com 12 pontos somados na primeira fase, ficando na 3ª colocação. Em seis rodadas disputadas, foram quatro vitórias e duas derrotas. Na semifinal, os garotos venceram o Barra em casa por 1 a 0 e empataram em 1 a 1 na casa do adversário. Em dez partidas disputadas, foram 16 gols marcados e 11 sofridos.

Alegretense campeão catarinense Sub-17

O atacante alegretense possui um contrato com a agência Work For Soccer, conhecida assessoria de atletas. Kaik é gerenciado pela Work que vai cuidar de toda parte extra campo, inclusive um dos empresários prestigiou o jogo final e elogiou a atuação do atleta.

Kaik ao lado empresário que agencia sua carreira

Fotos: Celso da Luz