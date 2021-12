Alegretense é campeão gaúcho Sub-20 pela ACBF

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A equipe Sub-20 da Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) conquistou o Octacampeonato Estadual. O jogo final foi realizado na noite dessa sexta-feira (17), onde receberam a AGE, de Guaporé, e venceram nos pênaltis.

Destaque para o alegretense Maurício Bandeira, que saiu da Escolinha Eliseo’s Futsal e da AABB. O atleta é um dos destaques da categoria e conquistou mais um título de futsal pela Carlos Barbosa. Para coroar o ano brilhante, o guri ainda conquistou o tricampeonato alegretense de futsal defendendo a AABB.

O time laranja precisava da vitória, pois havia perdido o jogo de ida por 4 a 1. E a ACBF fez o dever de casa no tempo normal, vencendo por 3 a 1. A partida foi para a prorrogação e a equipe de Carlos Barbosa saiu na frente, mas cedeu o empate nos segundos finais.

Nas cobranças de pênaltis, a pontaria das equipes estava afinada, mas no final, Ryan defendeu um das penalidades e Mayke converteu para confirmar mais um título para a ACBF.

Seleto grupo Sub-20 da Carlos Barbosa Foto: Ulisses Castro

Além do título, a equipe laranja teve premiação individual com a defesa menos vazada e o goleiro Ryan ainda ficou com o prêmio de melhor jogador da partida.

A ACBF é a maior vencedora estadual Sub-20 com oito títulos, sendo o quarto consecutivo. Confira a lista dos títulos estaduais da ACBF: 1999, 2002, 2011, 2012, 2018, 2019, 2020 e 2021.