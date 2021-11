Alegretense é campeão regional da Taça Farroupilha jogando pela ACBF

O alegretense Otávio Vitor Irizaga levantou mais uma taça jogando pela Associação Carlos Barbosa de Futsal. Vitor jogou no Sub-15 da Laranja Mecânica e desde janeiro foi levado para categoria Sub-17 devido ao excelente desempenho.

Desde então é uma das principais peças do seleto grupo da ACBF, considerado no plantel de craques do futuro com medalha no peito e troféu na mão da ACBF.

Vitor Irizaga (camisa 17), no seleto grupo da Sub-17 da Carlos Barbosa

A disputa da Taça Farroupilha foi regionalizada e na região da Serra e Vale do Taquari deu ACBF. Em cada grupo da fase classificatória, esteve em disputa o título da Taça Farroupilha de cada região.

Os campeões e vices de cada grupo já foram premiados. Na categoria Sub-17 Região Serra/Vale do Rio Pardo, a ACBF, de Carlos Barbosa, se impôs sobre os rivais CAC, AAV, Garibaldi Futsal e AAPF e faturou o título. A campanha vitoriosa contou com 7 vitórias em 8 jogos. Foram 35 gols marcados e apenas 16 sofridos.

Fotos: Ulisses Castro