Alegretense é chamado para seletiva da Federação Gaúcha de Basquete

O resultado não poderia ser outro. Mais um atleta alegretense é chamado pela Federação Gaúcha de Basquete para participar das seletivas em busca de uma vaga na Seleção Gaúcha de Basquete.

Dessa vez, Thiago Stadler Santos, vai representar a cidade na categoria Sub-12. No entanto, por questões financeiras e falta de incentivo, na cidade que não tem equipe disputando o estadual neste ano, mas possui 10 atletas que fazem parte de duas equipes em Uruguaiana, e por este motivo, estão sendo chamados para as seletivas.

Thiaguinho, como é conhecido no esporte, embarca no dia 7 de setembro com destino a Porto Alegre e leva com ele o sonho de muitos atletas. “Sabemos do seu potencial e certamente ele estará entre os 12 que representarão o estado na disputa estadual de seleções”, acredita Marcelo Alves, um dos incentivadores e coordenador de projeto de basquete em Alegrete.

O ano de 2025 está sendo muito proveitoso para a gurizada, um feito inédito, que nem eles acreditavam aconteceu. Disputar o maior campeonato de basquete do estado, campeonato que une todas as grandes equipes de diversas partes do Rio Grande do Sul, desta vez, tem representação alegretense.

Além de Thiaguinho, Alegrete teve aprovado em uma seletiva, e convocado pela Federação Gaúcha de Basquete, Rafael Silva Dejuli, atleta de Alegrete na Seleção Gaúcha de 2025.

O Rafael começou desde o início do projeto, foi um dos alunos que começaram do zero, e aí hoje é escalado para participar da seleção gaúcha.

“É a realização de um sonho e um feito inédito para a cidade, isso é prova que se realmente quisermos e investir em políticas públicas para o esporte, certamente teremos atletas nosso aqui da cidade indo muito longe”, pontua Alves.