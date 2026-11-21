Ela foi convidada a integrar o grupo de embaixadores do projeto Viva o RS, iniciativa da Secretaria Estadual de Turismo, em parceria com a Wine Locals, que tem como objetivo valorizar e divulgar as potencialidades turísticas do Rio Grande do Sul.

Ex-secretária de Turismo de Bagé e primeira mulher a ocupar a titularidade da pasta no município, Aliane construiu uma atuação de destaque na promoção da Campanha Gaúcha. Reconhecida como uma das lideranças do turismo regional, foi embaixadora da região no período de 2025/2026, contribuindo para ampliar a visibilidade do Pampa e de seus atrativos culturais, gastronômicos, vitivinícolas e naturais.

O projeto Viva o RS, desenvolvido pela Wine Locals, reúne experiências e conteúdos turísticos das diferentes regiões do Estado, oferecendo aos visitantes um guia de destinos que contempla gastronomia, vinhos, azeites e contato com a natureza. A iniciativa busca valorizar a identidade e a autenticidade de cada território gaúcho.

Leia mais: Historiador destaca os 55 anos do Dia da Consciência Negra no Brasil

Engenheira civil de formação, Aliane também associa sua atuação profissional ao desenvolvimento do turismo regional. Entre os projetos dos quais participa estão as obras na Vinícola Peruzzo e o Masterplan de reconstrução da Cidade Cenográfica de Santa Fé, em Bagé, iniciativas que fortalecem a relação entre infraestrutura, patrimônio e potencial turístico.

Em 2026, sua participação na divulgação da Campanha Gaúcha também teve destaque durante a 38ª edição da Festuris, realizada em novembro, quando deu continuidade ao trabalho de promoção da região em diferentes espaços do setor turístico.

Ao comentar o convite recebido, Aliane ressaltou a importância do reconhecimento e da valorização da Campanha Gaúcha.

“Receber esse convite é uma honra imensa, pois sempre acreditei que a Campanha Gaúcha teria um papel fundamental no desenvolvimento do nosso Estado. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.

Mais do que representar um destino, Aliane leva consigo a identidade de uma região marcada por sua cultura, paisagens e tradições, características que contribuem para fortalecer o turismo e impulsionar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

Com informações: Gazeta Alegrete