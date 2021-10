Alegretense é eleito vice-presidente da FRACAB

O líder comunitário Adão Roberto foi eleito e empossado como vice-presidente da FRACAB – Federação Rio-grandense das Associações Comunitárias e Bairros.

A posse do alegretense foi realizada no último sábado (23), na cidade litorânea de Pinhal, juntamente com a nova diretoria da instituição que assume pelo quadriênio 2021-2025.

Adão Roberto possui mais de 30 anos de trabalho voluntário no movimento comunitário, onde já atuou como presidente de bairro, direção da UABA, direção da UAMA, presidente de Honra de diversas associações comunitárias de Alegrete e auxiliou na estruturação de associações Comunitárias na Fronteira Oeste.

A Federação Rio-grandense de Associações Comunitárias e Moradores de Bairros – FRACAB, com sede e foro na Capital do Estado do Rio Grande do Sul, com jurisdição em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul, fundada em 13 de setembro de 1959, teve como presidente eleito Arnobio Mullet Pereira.

A FRACAB é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos e lucrativo, de representação comunitária, de caráter assistencial, social, cultural, esportiva, filantrópica. Com personalidade jurídica própria, apartidária, pluralista, autônoma em suas decisões, não religiosa, indeterminado número de filiadas composta de associações de moradores e das uniões municipais, representativas destas, constituída como a entidade maior das associações de moradores do RS.

Adão Roberto comenta que a FRACAB tem um papel importantíssimo no fortalecimento e na criação de novas entidades representativas dos moradores e suas reivindicações. “O movimento comunitário cresceu, servindo como forma de politização da população, na sua organização e nas lutas reivindicatórias. A FRACAB representa os consumidores, usuários dos serviços públicos e participa em importantes conselhos de abrangência, regional e estadual”, destacou o vice-presidente.