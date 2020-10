Alegretense é encontrado morto em lago no Paraná

O corpo do alegretense José Ely Pereira Rodrigues Filho foi encontrado na manhã do último sábado (17) no Parque do Lago, um dos cartões-postais de Guarapuava, na região central do Paraná, de acordo com a Polícia Civil.

A identificação ocorreu somente nesta terça-feira (20) e, de acordo com o Instituto Médico-Legal (IML), ele era morador de Pitanga.