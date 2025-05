Alegretense é morto a tiros em Veranópolis

Share on Email

O crime ocorreu por volta das 19h30min, na rua Capitão Pelegrino Guzzo, no bairro Santo Antônio.

A vítima foi identificada como Murilo Salgueiro de Moura, de 20 anos. Segundo informações da Polícia Civil, ele foi encontrado já sem sinais vitais em via pública.

A delegada Deise Ruschel, responsável pelo caso, informou que a investigação busca esclarecer a motivação e a dinâmica do homicídio. A polícia segue realizando diligências para apurar os detalhes do crime. Este é o primeiro homicídio registrado em Veranópolis no ano de 2025.

O corpo do jovem deverá ser transladado para o município de Alegrete, sua cidade natal. Não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento até o momento.