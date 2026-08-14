Alegretense é nomeado embaixador no Brasil da Ultra Corrientes, na Argentina

O ultramaratonista alegretense Luciano Moreira recebeu um reconhecimento de destaque no cenário internacional da ultramaratona. O atleta foi nomeado embaixador da Ultra Corrientes no Brasil, prova realizada na Argentina, tornando-se o primeiro brasileiro a receber a distinção.

O convite foi recebido por Luciano com emoção e satisfação. A apresentação oficial como embaixador ocorreu no dia 9 de agosto, em uma homenagem que, segundo o atleta, representa não apenas uma conquista pessoal, mas também o reconhecimento da trajetória construída ao longo de anos de dedicação ao esporte.

“Há conquistas que buscamos. E há reconhecimentos que chegam até você”, declarou Luciano ao comentar o momento.

A nomeação ocorre em uma fase de importantes resultados na carreira do alegretense. No final de julho, Luciano participou das 24 Horas de Formosa, na Argentina, onde conquistou o 4º lugar geral masculino e também o título da categoria 55 a 59 anos. Ao longo da prova, percorreu 191,57 quilômetros, resultado que reforça sua presença entre os destaques da modalidade.

Reconhecimento além das fronteiras

Para Luciano, que reside na cidade de Santa Maria, o título de embaixador representa uma oportunidade de aproximar atletas brasileiros e argentinos por meio da ultramaratona.

“Um atleta brasileiro sendo recebido, reconhecido e convidado a representar uma prova em outro país, sem pedir, sem esperar… apenas pelo caminho construído ao longo dos anos”, destacou.

O alegretense afirma que pretende assumir a função com orgulho, gratidão e responsabilidade, contribuindo para divulgar a competição entre os corredores brasileiros e fortalecendo a integração esportiva entre os dois países.

Mais do que representar uma competição, Luciano considera que também passa a representar parte da ultramaratona brasileira em território argentino.

O reconhecimento também evidencia a capacidade do esporte de ultrapassar fronteiras e aproximar pessoas por meio de uma paixão comum. No caso da ultramaratona, essa conexão ganha ainda mais significado diante dos desafios físicos e mentais enfrentados pelos atletas em provas de longa duração.

Ultra Corrientes terá edição em outubro

A Ultra Corrientes 2026, que será sede da Copa Argentina de 6 Horas, está programada para o dia 24 de outubro de 2026, com largada às 20h, na Costanera de Corrientes Capital, na Argentina.

Como embaixador no Brasil, Luciano Moreira terá entre suas atribuições ajudar na divulgação da prova e incentivar a participação de atletas brasileiros.

“Recebo essa missão com orgulho, gratidão e, principalmente, responsabilidade”, afirmou o ultramaratonista.

Para o atleta alegretense, o momento simboliza uma nova etapa de uma trajetória construída quilômetro após quilômetro.

“Obrigado à organização da Ultra Corrientes pela confiança. A jornada continua. Nos vemos na linha de largada”, declarou Luciano.

A nomeação coloca o nome de Alegrete em evidência também no cenário internacional da ultramaratona e reforça a trajetória de um atleta que transformou a paixão pela corrida de longa distância em uma história de dedicação, resultados e reconhecimento além das fronteiras brasileiras.