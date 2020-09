Alegretense é o novo reforço da Associação Futsal e Cultura de Seberi para Liga 1

Compartilhe









O alegretense Matheus Sampaio Nunes, 19 anos, vai defender a Seberi (AFUCS). O pivô já está em Seberi onde fez exames e assinou contrato na última quarta-feira (2).

Matheus vai fortalecer a equipe na disputa da Copa RS e Liga 1. Com passagens pela Uruguaianense e ACBF de Carlos Barbosa, ele ostenta títulos como campeão da Liga Gaúcha Sub 20 e Vice-Campeão do Mundial Sub 20 ( Copa do Mundo de Futsal.).

“Pelo que sei é uma equipe com bastante pegada e raça” destacou o alegretense logo na chegada em Seberi. Além disso, Matheus projeta uma excelente temporada na Liga 1 e que chega na AFUCS em busca de bons resultado. “Irei fazer tudo que eu puder para contribuir com a equipe” falou.

Matheus é filho do casal Belmiro Nunes e Geane Sampaio. Iniciou na EFA com o professor Rogers Gonçalves, atuou pela AJS e jogou com o professor Eliseo Leal dos 14 aos 16 anos.

Com 17 anos defendeu o Nova Geração e ainda disputou anteriormente o Efipan pelo Flamenguinho. Em 2018, já com 18 anos fez uma avaliação na Uruguaianense e foi aprovado, onde jogou o primeiro ano de Sub-20, e enfrentou a ACBF na semifinal, no ano seguinte já teve a proposta da equipe de Carlos Barbosa onde acabou se transferindo e agora vai jogar a Liga 1 pela AFUCS. Matheus é mais um que despertou interesse dos clubes Estado a fora depois de integrar o seleto grupo da AABB Futsal, categoria adulto.

O projeto, a AFUCS FUTSAL 2020 conseguiu um financiamento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul – Secretaria do Esporte e Lazer – PRÓ-ESPORTE RS LIE, Lei nº 13.924/2012, através do ICMS. O projeto iniciou em agosto e dura até dezembro deste ano.

Júlio Cesar Santos Colaborou: Maria Eduarda Fortes Foto: reprodução