Alegretense é o quinto melhor na Travessia Torres Tramandaí

A prova que teve sua 17° edição realizada no final de semana passado, pela primeira vez teve seu trajeto ampliado de 82km para 84km, para o formato oficial de double marathon (dupla maratona).

O percurso foi realizado por mais de 3 mil corredores entre a praia de Torres e a Barra de Imbé. A TTT é distribuída em diferentes modalidades como: Solo, Duplas, Quartetos e Octetos.

No solo, categoria na qual o alegretense Leonardo participou, competiram 377 atletas, onde o ultramaratonista obteve uma excelente performance, chegando entre os cinco primeiros, o que garantiu o 5° lugar na geral masculina, no tempo de 6 horas e 51 minutos.

A prova tem a fama de ser uma das mais difíceis do estado, devido ao calor, areia, e das variações que podem ocorrer ao longo do percurso, uma vez que na praia o tempo costuma ser instável. Leonardo conseguiu vencer as dificuldades impostas pela prova.

“Foi uma prova muito dura, o calor e o terreno pesado, dificultaram bastante. A TTT é uma prova muito desafiadora é necessário não só um bom preparo físico como também mental para realizá-la” explica o atleta que atua como personal trainner e possui uma assessoria esportiva.

O atleta Leonardo, Léo como é conhecido por amigos e alunos fez uma avaliação da prova. “Mesmo diante das dificuldades, saiu tudo como o esperado, tanto na hidratação, como também na alimentação, o que consequentemente, colaborou para que eu tivesse esse resultado avaliou o alegretense.

Uma prova desse nível não é possível de realizar sozinho, precisa de uma logística e organização, o que para o Léo não faltou. Sua companheira e também atleta Suelen o acompanhou de bicicleta ao longo dos 84km.

“Agradeço demais a ela pelo apoio incansável durante todo o percurso, e também aos meus, amigos, familiares, colaboradores e atletas da LS Assessoria Esportiva, por todas as boas vibrações e mensagens recebidas”, frisou o atleta.

Para os que conhecem e convivem com Léo, diante da disciplina e determinação que ele tem, o resultado não poderia ter sido diferente, afinal o 5° lugar tem gostinho de campeão. “Além de realizar um sonho antigo de participar da TTT, ainda dividir o pódio com meu treinador e ídolo, Felipe Costa, que se sagrou tricampeão da prova. foi muito gratificante”, comemorou o atleta de Alegrete.

O campeão solo da double marathon Felipe Costa treinador do alegretense concluiu a prova em 6 horas e 8 minutos. Já Léo finalizou os 84 km em 6 horas e 51 minutos.

Fotos: reprodução