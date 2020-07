Alegretense é preso, pela PRF, com 11 cavalos na BR 290

Compartilhe









PRF prendeu um homem com 11 cavalos sem as GTAs em Uruguaiana, de acordo com os policiais.

Na noite desse sábado (25), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem transportando 11 cavalos “furtados” na BR 290, em Uruguaiana.

Em ações de fiscalização e combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um caminhão boiadeiro que transitava pela BR 290 de Alegrete a Quaraí. Durante a vistoria da carga, os agentes perceberam a ausência de documentação e constataram que os animais haviam sido furtados, segundo os policiais. O veículo era conduzido por um alegretense de 51 anos e que declarou ter comprado os cavalos em Alegrete mas, não possuía Guia de Trânsito Animal, nem comprovação da transação. Ele foi preso e encaminhado para a polícia judiciária.

Atualização:

A proprietária do caminhão e responsável pelos cavalos, entrou em contato com a reportagem, na tarde desta segunda-feira, para esclarecer que os animais não apresentavam as GTAs, mas que a compra teria sido realizada no Município(Alegrete) e ela teria apresentado uma documentação, que comprovaria essa compra e o motorista foi ouvido e liberado. Ela ainda ressaltou que reside em Quarai. Porém, os animais e o caminhão ainda permanecem apreendidos.

