Alegretense é selecionada para maior competição de Direito Internacional Humanitário

A acadêmica acaba de ser selecionada para o Jean-Pictet Competition, maior e mais importante competição de Direito Internacional Humanitário (ou direito do conflito armado, e também direito da guerra) do mundo.

O time da UFRGS foi selecionado para competir na edição em inglês de 2023, na Albânia. A UFRGS IHL Clinic (clínica de DIH da UFRGS), projeto de extensão da faculdade de direito da UFRGS, já mandou outras equipes para diferentes competições, que foram vencedoras de 3 importantes competições da mesma matéria.

Luiza (ao centro), comemora conquistas mundiais sobre Direito Internacional Humanitário

O time, assim como a Clínica, espera, mais uma vez, apresentar um bom resultado. O time é composto pelas alunas Luiza de Souza Fernandes, alegretense vencedora das competições Youth for Peace e MMB, Luiza Kampff (vencedora da competição Alegatos) e Francisco Hagemann.

A alegretense junto com os colegas criou uma vaquinha para arrecadar fundos para pagar as passagens e também para pagar os custos da própria competição, que é em euro. “Com o preço do Euro tudo se torna muito caro, e precisamos buscar esse recurso que possibilite nossa presença no evento”, destacou Luiza.

Alegretense acumula importantes conquistas.

Luiza, estudante de Direito na UFRGS, e os dois colegas, tem se notabilizado mundialmente em competições Internacionais de Direito Humanitário, inclusive já ganharam 3 competições que a habilitaram ser estagiária da ONU.

Com as dificuldades financeiras das universidades brasileiras, que são imensas, a alegretense pede ajuda da comunidade nesta campanha para custear as despesas de viagem. Interessados podem clicar no link:

https://www.kickante.com.br/vaquinha-online/jean-pictet-competition-2023