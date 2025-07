Alegretense é um dos participantes do reality show “Desafio dos Influencers”

O reality show “Desafio dos Influencers”, produzido pela RS Play, está na sua oitava edição e foi gravado em Campo Largo, no Paraná, na Chácara Paraíso do Sol. A gravação ocorreu entre os dias 17 e 25 de maio, com a participação de 24 influenciadores digitais de diversas partes do Brasil.

O reality consiste em desafios de convivência e criação de conteúdo, com mais de 20 provas temáticas e muita interação com o público. O grande vencedor leva um programa de TV na RS Play por um ano, com tudo pago, além de uma viagem para a Europa.

O reality iniciou na última quarta-feira (02), com apresentação dos concorrentes e terá 18 episódios. Nesse ano, as gravações foram abertas ao público, que pode acompanhar a rotina dos influenciadores através do passaporte Day Use da Chácara Paraíso do Sol.

O novo reality da RSPLAY estreou com sucesso (Veja 1º episódio abaixo). Este 8º Desafio dos Influencers é sempre nas quartas e domingos às 21h, cheio de desafios na Chácara Paraíso do Sol e pode ser acessado pelo canal 524 da Claro TV, Youtube, site e redes sociais.

Durante seis dias, o alegretense vivenciou uma rotina intensa de atividades como dinâmicas de conexão, provas de aventura, criatividade, gastronomia, estratégia e desafios de produção audiovisual. O diferencial do Desafio dos Influencers é que não há eliminação: todos permanecem até o fim, sendo avaliados pelo desempenho em criar os melhores conteúdos.

A direção do projeto é assinada por Junior Soares (RS Play – RSplay 524 da Claro TV), com direção artística de Octávio Nassur, direção de cenas de Bruno Deantoni e direção de provas de Monique Mascolo. As apresentadoras serão a DJ Rafa Be e Franci Carvalho.

É possível acessar as redes oficiais da emissora RSPLAY TV: 📺 TV: Canal 524 da Claro TV 💻 Streaming: http://www.rsplay.com.br 📰 Portal de notícias: http://www.tvsplay.com.br Redes Sociais: 📸 Instagram: @‌rsplaynodigital @tvsplay @‌rsplaymarcas 🎵 TikTok: @‌rsplaytvoficial ▶️ YouTube: @‌RSPLAYTVofc 🐦 X (Twitter): @‌RSPLAYTVnoX 🎬 Kwai: @‌rsplaytv 🎙 Spotify: Programas da RSPLAY TV

O alegretense foi em 2020 para Balneário Camboriú em busca de trabalho. Foi contratado numa loja de grife, onde aprendeu a vender roupas de marcas. Dedé conta que fez todo marketing da loja e se destacou. Um empresário, cliente da loja acabou contratando ele para viajar o mundo. Foi então, que o alegretense conheceu Espanha, França e Emirados Árabes. Em Dubai ele se comunicava por meio da tradução do celular. São tantas histórias em 2 anos de trabalho com o empresário catarinense.

Em 2024, retornou para Alegrete e logo recebeu esse convite da RS Play. Agora ele aguarda o fim dos episódios para saber se vai levar o prêmio. Dedé participou de 12 provas, em 7 delas saiu líder. “Pessoal pode conferir os episódios aí e eu tô muito esperançoso em ganhar esse reality”, destacou em entrevista exclusiva ao Portal Alegrete Tudo.

Quem quiser acompanhar o Instagram do alegretense é só seguir: @ojapadebc