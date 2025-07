Alegretense é vice-campeã estadual Sub-15 de futsal, jogando pela URFF de Roque Gonzales

No último dia 19 de julho, a cidade de São Sepé foi sede das finais do Campeonato Estadual Sub-15 Feminino 2025.

A alegretense Amanda Lima, filha de Angélica Lima e Cláudio Dorneles segue fazendo história no futsal de base. A guria que completou 14 anos em 2025, defendeu o time Sub-15 da URFF de Roque Gonzales, e sagrou-se vice-campeão do estadual 2025.

Após uma suprema vitória na semifinal sobre a forte equipe do Vila Nova de Passo Fundo, por 3 a 2 a URFF carimbou vaga na grande final.

No domingo, mais um jogo difícil contra a IDEAU Feminy do município de Getúlio Vargas. Uma partida em que o time de Roque Gonzales não segurou as adversárias e acabou superado por 4 a 0, e ficando com o vice do estadual Sub-15.

O vice-campeonato foi comemorado pela alegretense Amanda que disputou a competição numa categoria acima da dela. A guria é campeã estadual Sub-13 com a URFF e agora retorna no próximo estadual com a categoria Sub-15, no ano certo.

Amanda é atleta do RG Futsal e foi chamada pela URFF em 2024. Também, nesse mesmo ano conquistou títulos importantes como campeã da LGF Feminino Sub-13, campeã do estadual feminino Sub-13, campeã da 15° Copa Santiago de Futsal Sub-13 feminino e 3° lugar na 15° Copa Santiago de Futsal Sub- 15.

A realização deste grande evento é fruto da parceria entre a Federação Gaúcha de Futsal, a Prefeitura Municipal de São Sepé e a Secretaria Municipal de Esportes, unindo forças para fortalecer o futsal feminino de base no Rio Grande do Sul.

Fotos: URFF