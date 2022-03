Alegretense é vice-campeão de gineteada no Rodeio do Conesul

Share on Email

Em quatro dias de provas, shows e muitas atividades campeiras, a 27ª edição do Rodeio do Conesul chegou ao final no último domingo (13).

Nem mesmo a chuva impediu que mais de 600 pessoas prestigiassem das arquibancadas os último dia de provas do Rodeio na Estância do Minuano, que por dois anos estava suspenso pelos protocolos sanitários em virtude da pandemia.

A cidade de Alegrete esteve representada na prova de gineteada, tradicional prova do Rodeio. O ginete Alex Silva “Lelé”, atual campeão da Campereada Internacional de Alegrete fez bonito no Centro do Estado.

Lelé brilhou na Estância do Minuano

Na primeira fase o ginete de Alegrete montou o cavalo Santa Fé da Tropilha Maragata, conseguiu boa nota e foi classificado. Já na semifinal, encontrou o Marginal da Tropilha Enredo, mais uma monta que agradou os jurados e consequentemente vaga na grande final do Conesul.

Ginete de Alegrete fez três boas apresentações

Na finalíssima, Lelé montou o Assombro da Tropilha Floresta, por segundos não segurou o título do Rodeio. Acabou na segunda colocação.

Jurados com os ginetes premiados

O título foi para o ginete Nicolas de Oliveira. Em terceiro deu Willian Pereira, seguido dos ginetes Luis Fernando Silveira e Gustavo Melo, 4º e 5º respectivamente. No total da prova foram 47 ginetes.