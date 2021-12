Alegretense é vice-campeão pelo Novo Horizonte na Copa Santiago

A categoria Sub 12 do Novo Horizonte participou da 12ª da Copa Santiago de Futsal Menor.

O time santa-mariense disputou a competição numa categoria acima. No grupo do Novo Horizonte, destaque para o goleiro alegretense Victor Oliveira, que defendeu a equipe do Centro do RS.

Victor com o troféu de vice em Santiago

A gurizada de 11 e 12 anos jogaram com raça e chegaram até a final da Copa. A disputa do título foi contra os donos da casa, onde perderam para o time de Santiago, levando o troféu de vice-campeão para Santa Maria.

Victor comemorou mais uma conquista pelo Novo Horizonte

O alegretense Victor chegou na decisão como goleiro menos vazado, havia sofrido apenas 3 gols, mas a derrota além de tirar o título, também tirou a chance da equipe ter a melhor defesa. “Eles lutaram até o final enchendo de orgulho a torcida e comissão técnica”, destacou o pai do goleiro, Felipe Oliveira que acompanha o atleta nas competições.

Victor chegou em setembro deste ano para compor o elenco para o Gauchão Noligafi, e acabou ficando no centro do Estado. O goleiro participou da Copa Sarandi, foi campeão da Copa Santa Maria e agora vice de uma das mais importantes competições de futsal do interior do RS.

Goleiro Victor um dos destaques do time santa-mariense

Victor é filho do casal Felipe Oliveira e Priscila Cristaldo Anhaia, e cada vez mais se firma nas categorias de base de um dos clubes reveladores de grandes atletas.

Fotos: reprodução