Alegretense está a um empate de conseguir o Acesso à elite do Gauchão com o Inter-SM

O lateral esquerdo chegou em 10 de abril na Baixada e integrou o elenco colorado na busca ao acesso.

Com passagens pelo Sub-20 do Corinthians Paulista em 2020, chegou a ser promovido ao Sub-23, passou pelo Metropolitano, Ibrachina, Novo Hamburgo e Flamengo de São Paulo, todos por empréstimo. Seu último clube antes de vir para Santa Maria foi o Joseense do interior paulista, no início de 2025. O atleta é cria do Flamenguinho e foi revelado pelo Tubarão de Santa Catarina.

Pelo Campeonato Gaúcho Divisão de Acesso, o alegretense soma 7 jogos e vem ajudando o time santa-mariense subir para a elite do futebol gaúcho. Depois de eliminar o Bagé nas quartas de final, o Inter deu mais um passo importante ao acesso.

O Inter de Santa Maria largou em vantagem na semifinal da Divisão de Acesso ao vencer, de virada, o Veranópolis por 2 a 1 na tarde do último domingo (10), no Estádio Antônio David Farina, na Serra Gaúcha. Em um jogo intenso e disputado, o time alvirrubro mostrou poder de reação e personalidade para conquistar um resultado importante fora de casa.

O Veranópolis abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, com Ruan, que aproveitou cruzamento e marcou de cabeça. Mas o Inter não demorou para reagir. Aos 42 minutos, Gabriel Morbeck também de cabeça, após jogada trabalhada pela esquerda, deixou tudo igual antes do intervalo.

No segundo tempo, o jogo seguiu equilibrado até os 36 minutos, quando Jarro Pedroso recebeu na esquerda, puxou para o meio e finalizou com precisão de perna direita, sem chances para o goleiro Lucas Alves, virando o jogo e garantindo a vitória para o time de Santa Maria.

Com o resultado, o Inter-SM joga por um empate no segundo jogo da semifinal, que será no próximo Domingo (17) às 15h, no Estádio Presidente Vargas. A expectativa é de casa cheia em Santa Maria, com apoio da torcida para empurrar o time rumo à final da Divisão de Acesso e à tão sonhada vaga na elite do futebol gaúcho em 2026.

O alegretense Kevin é filho do casal Sadi Emmel e Desire Emmel, os pais são só orgulho do jovem de 24 anos.

