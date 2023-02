Alegretense está desaparecido desde a última sexta-feira

Share on Email

Familiares do alegretense Edir Castro Ramos de 56 anos, de apelido Maninho, entraram em contato com o PAT com um pedido de ajuda.

Segundo eles, na última sexta-feira(17), Edir teria saído da Comunidade Terapêutica Desafio Jovem Gideões, em Santiago, e desapareceu.

O alegretense estava há 40 dias internado no local devido ao problema de saúde, ele é alcoólotra. No dia em que sumiu, Edir estava com camisa vermelha e calça verde.

“Nós estamos desesperados procurando em tudo que é lugar. O último relato é de que ele teria sido visto na entrada da cidade de São Borja, deitado no asfalto. Porém, até o momento, nada concreto.”- citou um dos familiares.

Eles disseram que o alegretense é um homem trabalhador e por mais de cinco anos esteve, inclusive na Argentina, todavia, o problema de saúde devido ao alcoolismo o fez sair do país vizinho.

Buscando ajudá-lo, os familiares estão na luta em busca de tratamentos contra o vício. A Comunidade foi uma das últimas opções, mas o alegretense fugiu.

Informações podem ser repassadas para os contatos da Comunidade Terapêutica Desafio Jovem Gideões (055)996863820 ou (055)999785058 com Josiane.