Alegretense está entre os dez deputados estaduais mais votados para a 57ª Legislatura do Parlamento gaúcho

Deputado reeleito pelo Republicanos recebeu 128.599 votos e ficou em segundo lugar na votação para a Assembleia Legislativa

O deputado estadual alegretense Rodrigo Lorenzini Zucco, o Delegado Zucco (Republicanos), está entre os dez candidatos mais votados para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026. Reeleito para o segundo mandato, o parlamentar recebeu 128.599 votos, ficando na segunda colocação geral entre os candidatos a deputado estadual no Estado, conforme os resultados oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS).

A primeira colocação ficou com Adriane Cerini (PL), que recebeu 129.492 votos. Na sequência aparecem Delegado Zucco, com 128.599 votos; Luciana Genro (PSOL), com 127.601; Claudio Branchieri (PL), com 123.437; e Comandante Nádia (PL), com 111.341 votos.

O resultado representa um crescimento expressivo na votação de Delegado Zucco em relação à eleição de 2022, quando foi eleito pela primeira vez para a Assembleia Legislativa com 59.648 votos.

Natural de Alegrete, Rodrigo Lorenzini Zucco tem 55 anos e é delegado da Polícia Civil. Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), atuou como delegado de polícia em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul antes de ingressar na política.

Sua trajetória eleitoral começou em 2018, quando concorreu à Prefeitura de Novo Hamburgo e terminou a disputa em segundo lugar. Em 2022, foi eleito deputado estadual e passou a integrar a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Nas eleições de 2026, a votação de Delegado Zucco também ocorreu em um cenário de mudanças no comando político do Estado. Seu irmão, Luciano Lorenzini Zucco, foi eleito governador do Rio Grande do Sul no primeiro turno, com 3.516.048 votos, segundo o TRE-RS.

Dez maiores votações para deputado estadual

Os dez candidatos que obtiveram as maiores votações para deputado estadual no Rio Grande do Sul foram:

Adriane Cherini (PL) — 129.492 votos Rodrigo Lorenzini Zucco – Delegado Zucco (Republicanos) — 128.599 votos Luciana Genro (PSOL) — 127.601 votos Claudio Branchieri (PL) — 123.437 votos Comandante Nádia (PL) — 111.341 votos Guilherme Pasin (PP) — 99.470 votos Matheus Gomes (PSOL) — 98.813 votos Leonel Radde (PT) — 93.787 votos Joel Wilhelm (PP) — 88.572 votos Paparico Bacchi (PL) — 71.922 votos.

Entre os dez mais votados, além de Delegado Zucco, outros parlamentares foram reeleitos para a Assembleia Legislativa. A lista reúne representantes de diferentes partidos e perfis profissionais, incluindo advogados, professores, economistas, servidores públicos e integrantes das forças de segurança.

Representatividade de Alegrete

A votação obtida por Delegado Zucco coloca novamente o nome de Alegrete em destaque no cenário político estadual. Com a reeleição, o parlamentar seguirá representando a região na Assembleia Legislativa durante a próxima legislatura.

Os resultados oficiais das Eleições Gerais de 2026 no Rio Grande do Sul foram divulgados pelo TRE-RS, que registrou 6.697.424 eleitores presentes às urnas, correspondendo a 78,64% do eleitorado apto no Estado.