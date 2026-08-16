Alegretense estreia no Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino

A estreia será diante do Brasil de Farroupilha, em partida marcada para as 15h, no Estádio Pedra Moura, em Bagé. O confronto marca o primeiro compromisso oficial de Vitória com a nova equipe na competição estadual.

Com uma trajetória construída no futebol feminino, Vitória chega ao elenco de Candiota cercada de expectativa. A atleta é considerada um dos principais reforços da equipe e chega com a missão de contribuir dentro de campo para os objetivos do clube no Campeonato Gaúcho.

A contratação da alegretense é vista como um importante investimento de As Minas de Candiota, que aposta na experiência e na qualidade técnica da jogadora para fortalecer o grupo na disputa estadual.

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Para Vitória, a estreia representa também a continuidade de uma caminhada marcada pela dedicação ao futebol feminino e pela busca por novos desafios. Defender uma equipe em uma competição de âmbito estadual amplia a visibilidade da atleta e coloca novamente o nome de Alegrete em evidência no cenário esportivo gaúcho.

A expectativa é de uma partida de muita intensidade, especialmente por se tratar da primeira rodada e pela importância de começar a competição somando pontos.

A torcida alegretense poderá acompanhar de perto mais um capítulo da trajetória de Vitória Serpa Camargo, que estreia com a camisa de As Minas de Candiota determinada a ajudar a equipe na caminhada pelo Campeonato Gaúcho.