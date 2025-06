Alegretense fatura a categoria kids na Copa Sul RS de Jiu-Jitsu em Bagé

Cerca de 350 competidores participaram da Copa Sul RS de Jiu-Jitsu. O evento foi realizado no Ginásio Militão, em Bagé. Foi a primeira vez que o município recebeu uma competição oficial do circuito, após passar por Santa Vitória do Palmar e Pelotas. Aproximadamente 22 equipes disputaram as melhores colocações na Copa Sul RS.

A Brigadeiro Alegrete se juntou a outras unidades do RS para a disputar a etapa, com um alegretense no card principal, o brigadeiro de jiu-jitsu sem kimono, Felipe Ribeiro, obteve um terceiro lugar (Bronze), entre 8 faixas pretas de todo estado. No total a Brigadeiro Alegrete conquistou 4 Ouros, uma Prata e duas medalhas de Bronze.

Destaque para o pequeno Henrique Rosso Ribeiro, o guri se consagrou campeão da Copa Sul RS de Jiu-Jitsu em Bagé. O alegretense era o único representante Kids da Brigadeiro e foi campeão faixa cinza, finalizando todas as duas lutas.