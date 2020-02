Alegretense faz apelo para salvar TCC de notebook furtado

Na manhã de hoje(17), uma estudante teve o notebook, marca HP, furtado do interior do carro, estacionado no Parque Doutor Lauro Dornelles.

Conforme registro da ocorrência, a jovem participava de um curso e quando saiu percebeu que o vidro lateral do Uno tinha sido retirado e o computador, que estava em uma mochila, retirado. Assim como, a carteira com documentos e dinheiro.

A jovem faz um apelo para que a população denuncie qualquer pessoa que esteja oferecendo o notebook, pois, nele, está o trabalho de conclusão de curso (TCC). Ela está desolada.

Um senhor que estava perto do local disse que percebeu um homem de cor negra, barba rala, magro, alto, vestindo uma camiseta branca e uma bermuda azul com uma mochila de cor laranja, perto dos veículos. A Brigada Militar foi acionada fez buscas, mas até o momento, o suspeito não foi localizado.

Denúncias podem ser feitas para Brigada Militar(190), Polícia Civil(3422-4525).